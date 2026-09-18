Bolsas da Europa recuam com ações de teles e energia, mas tecnologia avança

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/09/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, após acumularem ganhos em duas sessões consecutivas, pressionadas por ações de telecomunicações e de energia.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,35%, a 640,36 pontos. O setor de telecomunicações caía 2,4%, enquanto o de petróleo e gás cedia 0,7%, acompanhando a fraqueza do petróleo.

No começo da manhã, o Brent tinha queda de 1,2%, no terceiro dia consecutivo de baixa, em meio ao alívio das preocupações com a oferta da commodity no Oriente Médio.

Por outro lado, o subíndice europeu de tecnologia avançava 0,7%, após um rali em Wall Street puxado por ações do setor. O movimento pode ajudar o Stoxx 600 a registrar o primeiro ganho semanal em três semanas.

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Na agenda econômica, as vendas no varejo do Reino Unido subiram 0,5% em agosto ante julho, contrariando a previsão de queda.

A semana também foi marcada por decisões de política monetária. Ontem, o Banco da Inglaterra (BoE) deixou sua taxa básica inalterada pela sexta vez consecutiva, mas sinalizou disposição de elevá-la se persistirem as pressões inflacionárias ligadas à recente disparada do petróleo. A alta nos preços da energia levou o Banco do Japão (BoJ) a elevar juros hoje, e o Federal Reserve (Fed), na quarta-feira.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,68%, a de Paris recuava 0,64% e a de Frankfurt cedia 0,63%. Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,58%, 0,73% e 0,59%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com