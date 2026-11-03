Bolsas da Europa recuam com ações de tecnologia em baixa e petróleo em alta

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Por Sergio Caldas

São Paulo, 03/11/2026 - As bolsas europeias recuam na manhã desta terça-feira, pressionadas por ações de tecnologia e em meio a tensões renovadas no Oriente Médio, que impulsionam os preços do petróleo.

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Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,37%, a 647,03 pontos.

O subíndice de tecnologia europeu cedia 1,8%, refletindo perdas em Wall Street no último pregão e na Ásia hoje, diante de preocupações persistentes com os investimentos em inteligência artificial (IA) e o retorno desses aportes.

No âmbito geopolítico, o petróleo voltou a subir, revertendo parte do tombo de mais de 7% na sessão anterior, depois que os EUA lançaram "ataques defensivos" contra o Irã. No começo da manhã, o Brent avançava quase 2%.

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Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,54%, a de Paris recuava 0,33% e a de Frankfurt cedia 0,75%. Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,70%, 0,84% e 0,16%, respectivamente.

Na contramão do mercado, a Lufthansa saltava 3,6% em Frankfurt, após a companhia aérea alemã ampliar o lucro no terceiro trimestre apesar do aumento dos custos com combustível.

Contato: sergio.caldas@estadao.com