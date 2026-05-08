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Bolsas da Europa recuam após troca de ataques entre EUA e Irã e ameaça tarifária de Trump

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 06:41:00 Editado em 08.05.2026, 06:48:35
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/05/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, em meio a nova escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e após nova ameaça tarifária do presidente americano, Donald Trump.

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Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,56%, a 612,96 pontos.

Forças americanas e iranianas voltaram a trocar ataques, apesar da trégua que completou um mês ontem.

Segundo o Comando Central dos EUA, embarcações de guerra americanas foram alvo de uma ofensiva do Irã no Estreito de Ormuz, em uma ação que os militares dos EUA classificaram como "ataques não provocados". Os americanos retaliaram com ataques a instalações militares em território iraniano.

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Trump, no entanto, minimizou o confronto e disse que o cessar-fogo segue em vigor. O petróleo, que reagiu em alta durante a madrugada, passou a oscilar perto da estabilidade nos negócios da manhã.

Também pesa no sentimento uma ameaça do presidente americano de que a União Europeia enfrentará "tarifas muito mais altas" se compromissos do acordo comercial com Washington não forem implementados até 4 de julho.

Na temporada de balanços, o Commerzbank divulgou lucro operacional recorde e anunciou planos de cortar cerca de 3.000 postos de trabalho para atingir metas de desempenho mais ambiciosas, em um momento em que o italiano UniCredit tenta comprar o banco alemão. No horário acima, a ação do Commerzbank recuava 0,90% em Frankfurt e a do UniCredit caía 1,1% em Milão.

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No âmbito macroeconômico, a produção industrial da Alemanha decepcionou com uma queda inesperada de 0,7% em março, um dia após dados de encomendas melhores do que o esperado.

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19%, a de Paris recuava 0,62% e a de Frankfurt cedia 0,64%. As de Madri e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,26% e 0,53%, respectivamente. Na contramão, a de Milão subia 0,15%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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