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Bolsas da Europa recuam após balanços e com impasse entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 07:00:00 Editado em 29.04.2026, 07:14:09
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/04/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores digerem uma série de balanços corporativos da região, incluindo de gigantes bancários como Santander e Deutsche Bank, e o impasse entre Estados Unidos e Irã prejudica o apetite por risco.

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,37%, a 604,33 pontos.

O Deutsche Bank lucrou mais que o esperado no primeiro trimestre, mas o resultado de seu banco de investimento decepcionou. No horário acima, a ação do maior banco da Alemanha caía 2,5% em Frankfurt.

Já o espanhol Santander avançava 0,6% em Madri, após superar expectativas de lucro e receita no mesmo período.

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A situação entre EUA e Irã continua indefinida, impulsionando o petróleo pelo terceiro dia seguido.

Mais cedo, o presidente americano, Donald Trump, publicou na Truth Social que o Irã "não consegue se acertar" e precisa "ficar esperto logo", em meio ao entrave nas discussões para encerrar a guerra entre os dois países.

As hostilidades no Oriente Médio pesam na confiança. O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu para 93 pontos em abril, ficando abaixo do esperado.

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Decisões de política monetária também estão no radar. Diante das incertezas geopolíticas, espera-se que o Federal Reserve (Fed) deixe suas taxas de juros inalteradas pela terceira vez consecutiva na tarde de hoje. Amanhã (30), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) também devem manter suas taxas básicas, segundo analistas.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,83%, a de Paris recuava 0,82% e a de Frankfurt cedia 0,39%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham quedas de 0,73%, 1,04% e 0,72%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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