Bolsas da Europa operam sem sinal único com Londres em alta e baixa em Frankfurt

Os mercados acionários da Europa não exibem direção única, nas primeiras horas do pregão desta segunda-feira, 18. A abertura foi negativa, mas Londres firmava ganhos, com Lisboa também em alta, enquanto Frankfurt ainda caia. Na agenda, um dado confirmou o quadro fraco na Alemanha, enquanto na política monetária um dirigente do Banco Central Europeu (BCE) advertiu que o mercado estaria otimista em excesso quanto à perspectiva de relaxamento monetário mais adiante pela instituição. Às 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em queda de 0,04%, em 476,43 pontos, bem próximo da estabilidade, após ter recuado com mais clareza no início da jornada. Na agenda de indicadores, o instituto Ifo informou que seu índice de sentimento das empresas da Alemanha recuou de 87,2 (dado revisado nesta segunda, de 87,3 antes informado) em novembro a 86,4 em dezembro, quando analistas ouvidos pela

previam 87,5. O índice sobre as condições atuais caiu de 89,4 em novembro a 88,5 em dezembro e o de expectativas, de 85,1 a 84,3. O Commerzbank qualificou o Ifo como "um banho de água fria", após o índice de sentimento das empresas no país ter avançado por duas vezes seguidas. O Ifo segue em território de recessão e o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deve sofrer contração modesta no quarto trimestre deste ano e também no primeiro trimestre do ano seguinte, acredita o banco. O Commerzbank projeta contração de 0,3% para o PIB alemão em 2024. Entre dirigentes do BCE, Bostjan Vasle disse à

que o mercado se mostra otimista em demasia quanto à perspectiva de cortes de juros pelo banco central, diante de uma inflação ainda persistente e acima da meta de 2% do BCE. Na agenda desta segunda, mais dirigentes do BCE têm eventos públicos, entre eles o economista-chefe, Philip Lane. Do lado do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Ben Broadbent realiza discurso. Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,52%, Frankfurt caía 0,20% e Paris tinha baixa de 0,29%. Milão operava em baixa de 0,15%, mas Lisboa subia 0,13%. No câmbio, o euro tinha alta a US$ 1,0919 e a libra caía a US$ 1,2672.