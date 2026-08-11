Bolsas da Europa operam sem força com alta do petróleo e impasse sobre Ormuz

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/08/2026 - As bolsas europeias operam sem força e com variações modestas na manhã desta terça-feira, enquanto o petróleo segue avançando em meio ao impasse nas negociações para reabrir o Estreito de Ormuz.

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Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,17%, para 659,34 pontos.

Ontem, o presidente Donald Trump disse que exigirá reparações de guerra do Irã, após Teerã fazer pedido semelhante, o que abafou as esperanças de um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz - por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo - e para o fim do conflito no Oriente Médio, iniciado há mais de cinco meses.

O Brent subia mais de 2% no começo da manhã, a quase US$ 90 o barril, após ter saltado 5% na véspera. A disparada do petróleo reavivou temores de que pressões inflacionárias forcem grandes bancos centrais a elevar suas principais taxas de juros.

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No horário acima, o setor europeu de petróleo e gás avançava 1,4%.

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,23%, a de Paris recuava 0,28% e a de Frankfurt perdia 0,26%. Já Milão cedia 0,04%, enquanto Madri e Lisboa subiam 0,24% e 0,61%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com