Bolsas da Europa operam sem direção única, contrabalançando impulso tech e pressão do petróleo

As bolsas europeias operam sem direção única nesta segunda-feira, 7, contrabalançando o impulso do setor de tecnologia contra a cautela com o avanço do petróleo, após renovadas tensões entre Estados Unidos e Irã no fim de semana. O ambiente é ainda influenciado pela liquidez global reduzida, dado o feriado do Dia do Trabalho nos EUA, e pela expectativa para decisão do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana.

Por volta das 8h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,07%, aos 649,43 pontos.

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No mercado de energia, o Brent chegou a tocar US$ 97,93 durante a madrugada, máxima em cerca de dois meses, à medida que investidores incorporaram um prêmio geopolítico maior com o aumento do risco no Estreito de Ormuz.

Além da troca de ataques no Oriente Médio, Teerã sinalizou que poderá anunciar nos próximos dias uma zona restrita nas imediações da rota marítima, elevando o temor de interrupções no trânsito de navios.

O subíndice de energia do Stoxx 600 tinha alta de 1,3% na marcação.

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Apesar do tom defensivo mais amplo, ações ligadas à cadeia de semicondutores sustentavam altas na Europa, em linha com ganhos na Ásia. e com a busca por papéis expostos à inteligência artificial (IA). ASML subia 1,1% e a ASM International avançava 2,2% em Amsterdã. Na ponta oposta, Novartis caía 2,4% após informar que um medicamento experimental não atingiu o objetivo de reduzir risco cardiovascular em estudo de fase avançada.

No noticiário macro, o PIB da zona do euro cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro, acima do previsto. Investidores também repercutiam dados de produção industrial alemã, que recuou em julho, pressionada por fraqueza do setor automotivo, e os desdobramentos das eleições estaduais da Alemanha, cuja vitória do partido de extrema-direita AfD pressiona o governo de Friedrich Merz e adiciona ruído político a debates sobre reformas.

Na semana, o grande teste será a decisão de juros do BCE, com alta de 25 pontos-base amplamente esperada, mas com debate sobre o tom do comunicado em foco.

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Às 8h50 (de Brasília), Londres subia 0,24%, enquanto Frankfurt caía 0,36% e Paris subia 0,07%. Milão recuava 0,03%, Lisboa avançava 0,46% e Madri tinha baixa de 0,17%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado