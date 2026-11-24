Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/11/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta terça-feira. O rali de tecnologia, que levou os mercados à maior alta em seis meses na sessão anterior, perdeu força. Por outro lado, a Sanofi avança após anunciar a compra da farmacêutica americana Insmed.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava marginalmente, 0,04%, a 636,71 pontos, após registrar na véspera a maior alta diária desde o início de maio.

O subíndice europeu de tecnologia caía 0,8%, depois de saltar mais de 4% ontem. A reação ocorreu após a recondução de Jensen Huang ao comando da fabricante americana de chips Nvidia impulsionar o apetite por risco no setor.

Já a Sanofi saltava quase 6% em Paris, após acertar a compra da Insmed por US$ 41 bilhões. O subíndice europeu de farmacêuticas subia 0,30%.

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Na agenda econômica, o índice Ifo de sentimento das empresas alemãs avançou para 90,6 pontos em novembro, acima das expectativas.

Às 6h59 (de Brasília), a bolsa de Londres caía 0,03%, a de Paris avançava 0,17% e a de Frankfurt recuava 0,54%. Milão e Madri perdiam 0,47% e 0,52%, respectivamente, enquanto Lisboa subia 0,29%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com