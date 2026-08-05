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ECONOMIA

Bolsas da Europa operam sem direção única após balanços e com EUA-Irã no radar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.08.2026, 06:54:00 Editado em 05.08.2026, 07:07:59
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/08/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores avaliam balanços corporativos e monitoram esforços diplomáticos para encerrar o conflito entre EUA e Irã e reabrir o Estreito de Ormuz.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 registrava alta marginal de 0,09%, a 657,43 pontos.

Na temporada de balanços, a Glencore avançava 3,2% em Londres, após a mineradora divulgar lucro semestral forte e anunciar planos de buscar uma listagem secundária na Austrália. Já a cervejaria Heineken subia 2,7% em Amsterdã, após registrar aceleração no crescimento dos volumes, o que impulsionou os resultados.

Por outro lado, a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk caía 4% em Copenhague, pressionada por vendas abaixo do esperado do novo Wegovy em comprimidos, apesar de ter melhorado suas projeções para o ano.

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Na esfera geopolítica, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que houve progresso nas conversas com os iranianos e previu que um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz - por onde transitava cerca de um quinto do petróleo mundial antes do início da guerra - poderá ser fechado nesta quarta-feira ou amanhã. O Brent, porém, subia quase 1,5% no começo da manhã, depois de cair mais de 5% ontem.

No noticiário macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro avançou para 51,7 em julho, ligeiramente acima do inicialmente estimado, segundo pesquisa final da S&P Global. O mesmo indicador da Alemanha e do Reino Unido também foi revisado para cima.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,07%, enquanto a de Paris caía 0,05% e a de Frankfurt recuava 0,01%. Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, avançavam 0,27%, 0,51% e 0,42%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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