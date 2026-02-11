Bolsas da Europa operam sem direção única após balanços e à espera do payroll

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 11/02/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores seguem monitorando balanços corporativos da região e aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,15%, a 620,05 pontos.

Da temporada de balanços, destaque positivo para a cervejaria holandesa Heineken, que saltava 4,6% em Amsterdã após revelar planos de cortar até 6 mil empregos nos próximos dois anos e garantir alta de 4,4% no lucro operacional de 2025.

Por outro lado, a gigante francesa de software Dassault Systèmes tombava quase 20% em Paris depois de decepcionar com seu resultado de receita trimestral.

Investidores na Europa também aguardam o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, referente a janeiro. O documento, que será publicado com atraso por causa da recente paralisação parcial do governo Trump, é fundamental para a trajetória dos juros básicos americanos.

Às 6h26 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,28%, enquanto a de Paris caía 0,41% e a de Frankfurt recuava 0,19%. Já a de Milão cedia 0,69%, a de Madri se mantinha estável e a de Lisboa avançava 0,80%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires