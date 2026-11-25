Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/11/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam dados importantes de inflação dos Estados Unidos.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 22%, para 634,12 pontos. O setor de bens pessoais e domésticos era destaque positivo, com alta de 1,6%.

Entre ações individuais, as da Rémy Cointreau saltavam quase 11% em Paris. A fabricante francesa de bebidas destiladas elevou suas projeções para o ano fiscal que termina em março de 2027 e estabeleceu metas de crescimento orgânico para o médio prazo.

Nas próximas horas, a atenção dos investidores deve se voltar para o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) dos Estados Unidos, medida favorita de inflação do Federal Reserve (Fed). Os dados podem influenciar as perspectivas para os juros americanos.

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Também está no radar a conclusão de uma investigação dos Estados Unidos sobre o suposto excesso de capacidade industrial de importantes parceiros comerciais. Segundo o The Wall Street Journal, a Casa Branca poderá impor novas tarifas, que se somariam às já adotadas pelo presidente Donald Trump.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,28% e a de Paris avançava 0,78%, enquanto a de Frankfurt caía 0,21%. Milão e Madri perdiam 0,37% e 0,21%, respectivamente, e Lisboa tinha ligeira alta de 0,09%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com