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ECONOMIA

Bolsas da Europa operam mistas; easyJet dispara após nova oferta de compra

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 06:39:00 Editado em 06.07.2026, 06:47:05
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/07/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores avaliam negócios corporativos envolvendo as britânicas easyJet e ITV, além de dados econômicos da região.

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Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,19%, a 651,54 pontos.

Em Londres, a easyJet disparava 10,5%, após a companhia aérea britânica de baixo custo aceitar, em princípio, uma nova oferta de aquisição da gestora americana Castlelake, em um negócio que pode chegar a 5,5 bilhões de libras.

Ainda no mercado inglês, a ITV avançava 1,8% após acertar a venda de seu braço de mídia e entretenimento para a Sky por até 1,6 bilhão de libras.

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Por setores, o subíndice europeu de defesa e aeroespacial subia 1%, à medida que a guerra de mais de quatro anos da Rússia contra a Ucrânia não dá sinais de arrefecimento.

No campo macroeconômico, as vendas no varejo da zona do euro cresceram 0,2% em maio ante abril, em linha com o previsto. No mesmo mês, o PPI do bloco subiu 0,2%, desacelerando frente ao avanço de 0,7% em abril. Já na Alemanha, as encomendas à indústria tiveram alta inesperada de 1,9% em maio.

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,03%, a de Paris avançava 0,27% e a de Frankfurt também ganhava 0,27%. Já a de Milão registrava alta de 0,14%, enquanto as de Madri e Lisboa caíam 0,68% e 0,79%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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