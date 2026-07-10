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Bolsas da Europa operam mistas e sem fôlego; ações de viagens e lazer sobem, mas tech recua

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 07:17:00 Editado em 10.07.2026, 07:24:40
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/07/2026 - As bolsas europeias operam mistas e sem fôlego na manhã desta sexta-feira, com a alta de ações do segmento de viagens e lazer limitando as perdas do setor de tecnologia, enquanto investidores seguem acompanhando os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã.

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Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,08%, a 641,38 pontos.

O subíndice de viagens e lazer subia 1%. A easyJet saltava 14,5% em Londres, após a companhia aérea britânica anunciar um acordo preliminar com a Apollo para uma oferta de aquisição de 5,7 bilhões de libras e retirar a recomendação ao acordo com a Castlelake.

O setor de tecnologia, por outro lado, recuava 0,90%, à espera da estreia da sul-coreana SK Hynix em Nova York, em meio a preocupações persistentes com as avaliações elevadas de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

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No começo da manhã, o petróleo oscilava perto da estabilidade em meio às incertezas sobre a guerra no Oriente Médio. Segundo uma autoridade americana, as negociações técnicas entre Estados Unidos e Irã prosseguem, apesar da recente troca de ataques militares entre os dois países.

Mais cedo, a Destatis confirmou que a taxa anual de inflação ao consumidor da Alemanha desacelerou para 2,3% em junho, de 2,6% em maio. O Banco Central Europeu (BCE), que elevou as taxas de juros da zona do euro em 25 pontos-base no mês passado, mira inflação de 2%.

Às 7h15 (de Brasília), as Bolsas de Londres e Paris avançavam 0,11% e 0,09%, enquanto a de Frankfurt se mantinha estável. Milão e Madri, por sua vez, tinham altas de 0,62% e 0,37%. Lisboa recuava 0,12%.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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