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Bolsas da Europa operam mistas, de olho em petróleo com tensões entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:11:00 Editado em 30.04.2026, 07:20:13
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/04/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto os investidores acompanham de perto o comportamento do petróleo em meio às persistentes tensões entre Estados Unidos e Irã. Em razão do conflito no Oriente Médio, a economia da zona do euro praticamente estagnou no primeiro trimestre e a inflação deu novo salto em abril. Balanços corporativos da região e decisões de juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) também estão no radar.

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Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,28%, a 604,62 pontos.

O impasse nas negociações de paz entre EUA e Irã segue no centro das atenções. Hoje, o presidente Donald Trump deve receber um briefing do Comando Central dos EUA (CENTCOM) sobre novos planos para uma possível ação militar no Irã, segundo a Axios.

Em publicação na Truth Social ontem, Trump afirmou que o Irã "não se acerta" e "precisa ficar esperto".

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Neste ambiente de incertezas, o petróleo se mostra volátil. Há pouco, a commodity oscilava em torno da estabilidade. Durante a madrugada, porém, o Brent para entrega em junho chegou a disparar mais de 7%, para perto de US$ 126,50 por barril, o maior patamar em quatro anos. Já o Brent para julho, o contrato mais líquido, chegou a subir quase 4%, para nível próximo de US$ 115 por barril.

Os riscos geopolíticos respingaram na economia da zona do euro, que cresceu apenas 0,1% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, menos do que o esperado, enquanto a inflação anual do bloco saltou para 3% em abril, distanciando-se ainda mais da meta de 2% do BCE.

Acompanhando o Federal Reserve (Fed), que ontem deixou os juros dos EUA inalterados pela terceira vez seguida, o BCE e o BoE devem fazer o mesmo nas próximas horas, para avaliar melhor os efeitos dos riscos geopolíticos.

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Na temporada de balanços, o banco francês BNP Paribas caía 4,6% em Paris, depois de apontar aumento nas despesas operacionais e apesar de ter superado as expectativas de lucro e receita.

Às 7h09 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,05%, enquanto a de Paris caía 0,56% e a de Frankfurt avançava 0,30%. As de Milão e Madri tinham respectivas quedas de 0,15% e 0,23%. A de Lisboa registrava alta de 0,51%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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