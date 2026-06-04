Bolsas da Europa operam mistas, com trégua Israel-Líbano e expectativa sobre EUA-Irã

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/06/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores avaliam as chances de Estados Unidos e Irã chegarem a um acordo após Israel e Líbano acertarem uma nova trégua.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,04%, a 620,92 pontos.

Israel e Líbano concordaram em implementar um novo cessar-fogo, alimentando esperanças de que haja espaço para um acordo mais amplo envolvendo o conflito entre Estados Unidos e Irã. No horário acima, o petróleo Brent caía mais de 2%, depois de ter subido por três sessões consecutivas.

O choque nos preços de energia em meio ao conflito no Oriente Médio gerou expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) possa anunciar uma elevação "preventiva" das taxas de juros da zona do euro na reunião de política monetária da próxima semana.

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No campo macroeconômico, as vendas no varejo do bloco europeu caíram 0,4% em abril ante março, um pouco mais do que o esperado.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres recuava 0,42%, enquanto a de Paris subia 0,96% e a de Frankfurt avançava 0,62%. Já a de Milão caía 0,13%, a de Madri ganhava 0,69% e a de Lisboa cedia 0,18%.

Entre ações individuais, a Universal Music tombava quase 7% em Amsterdã, após relatos de que a Pershing Square vendeu sua participação no grupo depois de duas tentativas malsucedidas de aquisição. Já a Rémy Cointreau saltava 10% em Paris, depois de a fabricante francesa de bebidas alcoólicas anunciar um plano de recuperação.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires