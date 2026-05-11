Bolsas da Europa operam mistas com tensão EUA-Irã e petróleo em alta

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/05/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores avaliam o mais recente impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, que segue impulsionando os preços do petróleo.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,17%, a 611,08 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou ontem como "totalmente inaceitável" a resposta do Irã a uma proposta de paz elaborada por Washington. O entrave impulsiona os preços do petróleo pela segunda sessão consecutiva. No horário citado, o Brent avançava cerca de 2,5%, para perto de US$ 104 por barril.

No mesmo horário, ações do setor de defesa eram destaque negativo. Em Frankfurt, a Renk tinha queda de 3% e a Rheinmetall caía 1,7%. Já a Leonardo recuava 3,4% em Milão.

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A viagem de Trump à China, nos próximos dias, também está no foco. Ele deverá abordar a questão do Irã com o presidente chinês, Xi Jinping, entre outros assuntos, como tarifas e controles de exportação de terras raras.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,25%, enquanto a de Paris caía 0,77% e a de Frankfurt tinha baixa marginal de 0,02%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, avançavam 0,46%, 0,16% e 0,78%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com