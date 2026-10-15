Bolsas da Europa operam mistas com tecnologia sob pressão e apoio de balanços

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/10/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, em meio a uma liquidação global de ações de tecnologia e na esteira de balanços corporativos melhores do que o esperado.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,10%, a 637,09 pontos.

Ações de tecnologia, de Nova York a Tóquio e Seul, foram pressionadas após os dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, divulgados ontem acima das previsões, reacenderem temores de novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

No horário acima, o setor de tecnologia europeu caía 3%, após queda de 1,9% do Nasdaq ontem e tombos de 7,6% e 4,9% nas bolsas do Japão e da Coreia do Sul hoje.

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Por outro lado, alguns resultados corporativos ajudavam a limitar as perdas na Europa. A Ericsson saltava 10,2% em Estocolmo, após a fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações divulgar lucro maior do que o esperado, dando suporte ao subíndice do setor (+2%). Em Paris, a destilaria francesa Pernod Ricard subia 0,7% após relatar queda nas vendas menor do que o previsto.

A queda do petróleo também favorecia o apetite por risco. No começo da manhã, o Brent recuava 2,1%, a US$ 103,80 por barril.

Na agenda macroeconômica, a produção industrial da zona do euro decepcionou ao cair 0,5% em agosto ante julho. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de alta de 0,1%.

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Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,57%, a de Paris avançava 0,26% e a de Frankfurt caía 0,37%. Milão recuava 0,36%, Madri ganhava 0,19% e Lisboa se mantinha estável.

Contato: sergio.caldas@estadao.com