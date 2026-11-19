Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/11/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única nesta quinta-feira, com ações de tecnologia entre as principais altas. O setor é impulsionado pela expectativa em torno da estreia da Anthropic na Nasdaq, nas próximas horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta de 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,18%, para 645,19 pontos. O subíndice de tecnologia subia 1,5%.

A Anthropic, desenvolvedora da plataforma de inteligência artificial Claude, captou mais de US$ 81 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO), a maior da história. A operação avaliou a empresa em até US$ 1,4 trilhão e ocorre em meio a temores persistentes sobre as perspectivas de investimento em inteligência artificial e o financiamento de empresas de tecnologia.

No setor bancário, as ações do UniCredit subiam 1,8% em Milão, enquanto as do Commerzbank avançavam 1,3% em Frankfurt. O banco italiano fechou um acordo com o governo alemão para resolver questões centrais relacionadas à aquisição do Commerzbank, abrindo caminho para assumir o controle da segunda maior instituição bancária da Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 6h59 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,20%, enquanto a de Paris subia 0,33% e a de Frankfurt avançava 0,38%. Já Milão tinha alta de 0,65%, Madri ganhava 0,05% e Lisboa recuava 0,22%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com