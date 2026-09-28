Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa operam mistas com rali de construtoras britânicas e salto do petróleo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/09/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, em meio a um rali de ações de construtoras residenciais do Reino Unido e ao salto do petróleo após um novo impasse nas negociações entre EUA e Irã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,16%, a 639,66 pontos.

Em Londres, no setor imobiliário, os papéis de MJ Gleeson, Persimmon, Taylor Wimpey e Bellway disparavam cerca de 13% a 15%, após o governo britânico anunciar que lançará na Inglaterra um novo programa de empréstimo com participação no imóvel voltado a compradores de primeira viagem.

O apetite por risco, no entanto, era limitado por uma alta de mais de 3% do petróleo, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou uma proposta iraniana de acordo de paz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No horário acima, o setor europeu de petróleo e gás subia 0,90%, enquanto o de mineração recuava 2,1%, à medida que os metais, cotados em dólar, caíam com a valorização da moeda americana.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,19% e a de Paris avançava 0,06%, enquanto a de Frankfurt caía 0,08%. Milão e Madri recuavam 0,05% e 0,25%, respectivamente, e Lisboa subia 0,06%.

Entre ações individuais, a Telecom Italia caía 1,5% em Milão, após a Poste Italiane conquistar apoio para assumir o controle total da companhia de telecomunicações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV