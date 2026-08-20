Bolsas da Europa operam mistas com petróleo em alta e alívio nos juros soberanos

Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/08/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, com o avanço do petróleo em meio à crise no Oriente Médio contrastando com o alívio nos juros dos títulos soberanos após a decisão do Tesouro dos EUA de dobrar as recompras de papéis de longo prazo.

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Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve baixa de 0,11%, para 650,47 pontos.

O petróleo avança pela quinta sessão consecutiva, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar medidas econômicas "sem precedentes" contra o Irã, em mais uma tentativa de pressionar Teerã a fechar um acordo que permita a reabertura do Estreito de Ormuz - por onde transita cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo - e o encerramento do conflito. Trump também advertiu que imporá consequências econômicas a países que ofereçam "qualquer tipo de tábua de salvação ao Irã". No começo da manhã, o Brent subia 2,5%, para quase US$ 94 por barril.

No horário acima, o setor europeu de viagens e lazer, que inclui companhias aéreas e é sensível às oscilações do petróleo, recuava 0,64%. Por outro lado, o setor de petróleo e gás subia 0,61%.

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O quadro geopolítico limita parcialmente o apetite por risco, apesar do alívio com a queda dos rendimentos dos Treasuries e de títulos soberanos em outras regiões, após a intervenção do Tesouro americano.

Os rendimentos vinham subindo nos últimos meses, em meio a crescentes preocupações com a inflação, alimentadas, entre outros fatores, pela guerra no Irã, que já dura meses, e pelo aumento acelerado da dívida pública americana.

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,17%, a de Paris recuava 0,20% e a de Frankfurt cedia 0,47%. Já Milão, Madri e Lisboa subiam 0,27%, 0,24% e 0,35%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com