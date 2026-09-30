Bolsas da Europa operam mistas com petróleo e inflação PCE dos EUA no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/09/2026 - As bolsas europeias operam mistas na manhã desta quarta-feira, com o petróleo voltando a subir em meio às incertezas no Oriente Médio, enquanto investidores aguardam a inflação PCE dos EUA, que pode mexer com as apostas para os juros americanos.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,14%, a 638,97 pontos.

No começo da manhã, o petróleo Brent subia cerca de 1%, revertendo perdas vistas mais cedo, em meio à volatilidade do mercado diante das negociações para que EUA e Irã encerrem a guerra no Oriente Médio. Mediadores seguem trabalhando com os dois lados em busca de um acordo que ponha fim aos combates e reabra o Estreito de Ormuz.

Nas próximas horas, a atenção se volta aos números mensais da inflação PCE nos EUA, que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros americanos. Um indicador de empregos no setor privado também está no radar. Há duas semanas, o Federal Reserve (Fed) elevou os juros pela primeira vez em três anos e indicou a possibilidade de novo aperto, em meio à pressão dos preços de energia.

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Na agenda europeia, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro, acima do inicialmente estimado, segundo revisão. Já na Alemanha, as vendas no varejo subiram 1,3% em agosto ante julho, em linha com as expectativas.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,23%, enquanto a de Paris caía 0,47% e a de Frankfurt recuava 0,16%. Já Milão cedia 0,19%, Madri ganhava 0,37% e Lisboa tinha alta de 0,74%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com