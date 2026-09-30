Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa operam mistas com petróleo e inflação PCE dos EUA no radar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/09/2026 - As bolsas europeias operam mistas na manhã desta quarta-feira, com o petróleo voltando a subir em meio às incertezas no Oriente Médio, enquanto investidores aguardam a inflação PCE dos EUA, que pode mexer com as apostas para os juros americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,14%, a 638,97 pontos.

No começo da manhã, o petróleo Brent subia cerca de 1%, revertendo perdas vistas mais cedo, em meio à volatilidade do mercado diante das negociações para que EUA e Irã encerrem a guerra no Oriente Médio. Mediadores seguem trabalhando com os dois lados em busca de um acordo que ponha fim aos combates e reabra o Estreito de Ormuz.

Nas próximas horas, a atenção se volta aos números mensais da inflação PCE nos EUA, que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros americanos. Um indicador de empregos no setor privado também está no radar. Há duas semanas, o Federal Reserve (Fed) elevou os juros pela primeira vez em três anos e indicou a possibilidade de novo aperto, em meio à pressão dos preços de energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na agenda europeia, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro, acima do inicialmente estimado, segundo revisão. Já na Alemanha, as vendas no varejo subiram 1,3% em agosto ante julho, em linha com as expectativas.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,23%, enquanto a de Paris caía 0,47% e a de Frankfurt recuava 0,16%. Já Milão cedia 0,19%, Madri ganhava 0,37% e Lisboa tinha alta de 0,74%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV