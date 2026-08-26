Bolsas da Europa operam mistas com Oriente Médio, PCE e balanço da Nvidia no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/08/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores monitoram a situação no Oriente Médio e a queda do petróleo. Dados de inflação dos EUA e o balanço da Nvidia também estão no radar.

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Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,10%, para 657,14 pontos.

Os preços do petróleo recuam pelo terceiro dia consecutivo, após sinais de progresso diplomático aumentarem as expectativas de reabertura do Estreito de Ormuz e diante de relatos sobre um possível cessar-fogo entre EUA e Irã. Antes da guerra, iniciada há quase seis meses, cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo transitava por Ormuz. No começo da manhã, o Brent caía quase 3%, para menos de US$ 85 o barril.

Nas próximas horas, a atenção deve se voltar para os dados mensais de inflação PCE dos EUA, que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros do Federal Reserve (Fed).

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Na Europa, a dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e economista alemã Isabel Schnabel disse hoje que as taxas de juros da zona do euro precisam subir mais, já que o conflito no Oriente Médio e o desempenho econômico surpreendentemente forte do bloco representam riscos de alta para a inflação.

Também há grande expectativa pelo balanço da Nvidia, que será divulgado após o fechamento dos mercados em Wall Street. Os resultados da fabricante americana de chips de inteligência artificial podem servir como termômetro para a sustentabilidade dos investimentos em IA.

No horário acima, o setor de tecnologia europeu recuava 1%.

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Às 6h23 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04%, a de Paris subia 0,40% e a de Frankfurt avançava 0,05%. Já Milão e Madri ganhavam 0,19% e 0,32%, respectivamente, enquanto Lisboa recuava 0,12%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com