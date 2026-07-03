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Bolsas da Europa operam mistas, com liquidez reduzida por feriado nos EUA

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 06:32:00 Editado em 03.07.2026, 06:42:36
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 03/07/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única e com pouco fôlego na manhã desta sexta-feira, após revisões para cima de dados de atividade (PMIs) de serviços da região e em meio à liquidez reduzida pelo feriado nos EUA.

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Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,03%, a 648,53 pontos, depois de tocar uma nova máxima intradiária histórica. O índice alemão DAX também atingiu um recorde mais cedo.

O PMI de serviços da zona do euro subiu para 49,4 em junho, acima do inicialmente estimado, segundo a pesquisa final da S&P Global. Os PMIs de Alemanha e Reino Unido também foram revisados para cima. Todos, porém, permaneceram abaixo da marca de 50, que indica contração.

Expectativas de que o Federal Reserve (Fed) demore mais para elevar os juros, após a divulgação ontem de um relatório de emprego dos EUA (payroll) mais fraco do que o previsto, dão alguma sustentação ao apetite por risco na Europa.

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A liquidez nas praças europeias, no entanto, tende a ser menor hoje devido ao feriado do Dia da Independência nos EUA.

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,43% e a de Paris recuava 0,16%, enquanto a de Frankfurt subia 0,19%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, avançavam 0,10%, 0,37% e 0,24%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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