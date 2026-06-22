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Bolsas da Europa operam mistas após negociações EUA-Irã e renúncia de Starmer

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 06:46:00 Editado em 22.06.2026, 06:54:46
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/06/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores avaliam os últimos desdobramentos das negociações entre os Estados Unidos e o Irã e digerem a renúncia do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,11%, a 634,88 pontos.

Os EUA e o Irã concluíram hoje uma nova rodada de negociações de alto nível, na Suíça, com "progressos encorajadores", segundo mediadores do Catar e do Paquistão, incluindo o estabelecimento de um mecanismo para encerrar as hostilidades no Líbano. No começo da manhã, o petróleo Brent caía cerca de 1,5%, a menos de US$ 79 por barril.

No Reino Unido, Starmer anunciou sua renúncia mais cedo, abrindo caminho para que o país tenha seu sétimo chefe de governo em pouco mais de uma década. Andy Burnham, que venceu uma eleição parlamentar suplementar na semana passada, desponta como favorito para substituir Starmer na liderança do Partido Trabalhista.

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Starmer conquistou uma vitória esmagadora nas eleições gerais de 2024, mas uma sucessão de erros enfraqueceu sua credibilidade. A pressão para renunciar cresceu após a derrota dos trabalhistas nas eleições locais e regionais britânicas no início de maio.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04%, a de Paris recuava 0,55% e a de Frankfurt cedia 0,22%. Já as de Madri e Lisboa subiam 0,17% e 0,09%, respectivamente, enquanto a de Milão perdia 0,58%.

Entre ações individuais, a easyJet avançava quase 3% em Londres, após o conselho da companhia aérea britânica de baixo custo rejeitar uma terceira oferta de aquisição da gestora americana Castlelake, de 4,74 bilhões de libras.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

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