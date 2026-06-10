Bolsas da Europa operam em baixa com tensão entre EUA e Irã e à espera do CPI

Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/06/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, após Estados Unidos e Irã voltarem a trocar ataques e com investidores à espera do CPI dos EUA, que deve trazer sinais do impacto do conflito no Oriente Médio sobre a inflação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,40%, a 616,19 pontos.

Os EUA lançaram ontem uma ofensiva contra alvos militares no sul do Irã, em retaliação à derrubada de um helicóptero militar americano perto do Estreito de Ormuz, na véspera. O regime iraniano, que negou ter relação com a queda da aeronave, revidou com ataques aéreos contra bases americanas na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein.

Na esteira da última troca de ataques, o Irã disse que reavaliará o futuro das conversas com os EUA e acusou Washington de minar os esforços diplomáticos com o que classificou como "violações contínuas" do cessar-fogo entre os dois países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meio à escalada das tensões, o petróleo mostrou volatilidade ao longo da madrugada. No começo da manhã, o Brent se mantinha praticamente estável.

Investidores também aguardam, nas próximas horas, dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que devem indicar os efeitos do choque nos preços de energia desencadeado pela guerra no Oriente Médio. A expectativa é que o mesmo fator leve o Banco Central Europeu (BCE) a elevar as principais taxas de juros da zona do euro na reunião de política monetária marcada para amanhã (11).

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,47%, a de Paris recuava 0,12% e a de Frankfurt cedia 0,53%. As de Madri e Lisboa tinham baixas de 0,29% e 0,08%, respectivamente. Exceção, a de Milão subia 0,10%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com