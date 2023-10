Bolsas da Europa operam em baixa com balanços decepcionantes, Oriente Médio e juros no radar

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, 19, após balanços decepcionantes de grandes empresas locais, como Nestlé e Renault, em um momento de aversão a risco alimentado pela crise no Oriente Médio e incertezas sobre a trajetória dos juros.

continua após publicidade

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,83%, a 441,33 pontos.

Tensões geopolíticas ligadas ao conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas seguem desestimulando o apetite por ações, ao passo que os juros dos Treasuries de mais longo prazo renovaram máximas desde 2007 durante a madrugada, à espera de comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e de outros dirigentes do banco central dos EUA.

continua após publicidade

Nos últimos dias, dados fortes da economia americana reforçaram a visão de que os juros dos EUA deverão ficar em níveis elevados por mais tempo.

Da temporada de balanços, a gigante suíça de alimentos Nestlé decepcionou com avanço menor do que o esperado na receita acumulada de janeiro a setembro, e sua ação caía 2% em Zurique, no horário acima. Já a montadora francesa Renault também desagradou em termos de receita, segundo analistas da Stifel e AlphaValue, o que fazia seu papel tombar quase 7% em Paris.

Resultados trimestrais dos EUA também estão no radar. O da plataforma de streaming Netflix foi bem-recebido, mas o da montadora de veículos elétricos Tesla deixou a desejar.

continua após publicidade

Após o encerramento dos negócios na Europa, é aguardado balanço da empresa de mídia francesa Vivendi.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,77%, a de Paris recuava 0,57% e a de Frankfurt cedia 0,25%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,92%, 0,74% e 0,73%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.