Bolsas da Europa operam em baixa, após balanços mistos da região e dos EUA

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, 25, enquanto investidores avaliam uma série de balanços mistos da região e também dos EUA. Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,35%, a 433,57 pontos.

Em Paris, a ação da Kering sofria queda de 3,6% no horário acima, após o grupo francês de produtos de luxo decepcionar em termos de vendas no terceiro trimestre.

Por outro lado, os gigantes bancários Santander, da Espanha, e Deutsche Bank, da Alemanha, agradaram com seus informes trimestrais. A ação do Deutsche saltava 6,8% em Frankfurt, após o banco alemão também prever maior retorno para seus acionistas, enquanto a do Santander avançava 0,4% em Madri.

Balanços de big techs dos EUA também estão no radar. No pré-mercado de Nova York, o papel da Microsoft subia 3,6% após o resultado desta terça-feira, mas o da Alphabet tombava 6,8%, após a receita com computação de nuvem do Google vir abaixo da expectativa.

De volta à Europa, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha surpreendeu ao avançar para 86,9 pontos em outubro, dando leve força temporária ao euro.

O indicador alemão veio um dia antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que, segundo analistas, deverá deixar suas principais taxas de juros inalteradas, após elevá-las de forma contínua desde julho do ano passado.

Às 7h03 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt caía 0,35% e a de Paris recuava 0,24%, enquanto a de Londres se mantinha estável. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,06%, 0,69% e 0,37%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.