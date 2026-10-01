Bolsas da Europa operam em baixa acentuada com juros dos Treasuries em máximas em 24 anos

Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/10/2026 - As bolsas europeias operam em baixa acentuada na manhã desta quinta-feira, em um ambiente de maior aversão a risco, após os rendimentos dos Treasuries de prazos mais longos atingirem novas máximas em mais de duas décadas. O movimento ocorre em meio às incertezas da guerra no Oriente Médio e à volatilidade do petróleo.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,04%, a 628,26 pontos, no menor patamar desde meados de setembro. O setor bancário europeu liderava as perdas, com queda de 2,2%.

Os rendimentos dos Treasuries de 10 e 30 anos alcançaram máximas em 24 anos durante a madrugada, um dia após o PCE de inflação dos EUA de agosto vir abaixo do esperado e uma revisão para cima do PIB do segundo trimestre reforçar a percepção de resiliência da economia americana.

Na Europa, o spread entre os juros dos títulos de 10 anos da França e da Alemanha atingiu o maior nível em 14 anos, à medida que ganha força a liquidação nos mercados globais de renda fixa.

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O salto nos rendimentos ocorre em meio à volatilidade do petróleo, que voltou a subir nas últimas horas, revertendo perdas de mais cedo, diante da persistência das tensões no Oriente Médio. No começo da manhã, o Brent avançava 2,6%, para cerca de US$ 100,60 por barril.

Na agenda macroeconômica, o PMI industrial da zona do euro subiu para 52,9 em setembro, segundo leitura final que superou a prévia. Ainda no bloco, a taxa de desemprego permaneceu em 6,4% em agosto, inalterada em relação a julho.

Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,55%, a de Paris recuava 1,25% e a de Frankfurt cedia 0,66%. Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,96%, 1,17% e 1,75%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com