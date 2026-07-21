Bolsas da Europa operam em alta modesta com esperança de cessar-fogo entre EUA e Irã

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/07/2026 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta terça-feira, à medida que esforços de mediação para encerrar o conflito entre EUA e Irã contribuem para estabilizar os preços do petróleo.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,40%, a 642,15 pontos.

O petróleo se mantinha relativamente estável nesta manhã, após ter atingido ontem os maiores níveis em um mês, em meio a expectativas de que iniciativas diplomáticas de mediadores levem a um novo cessar-fogo entre EUA e Irã, que trocaram ataques nas últimas dez noites.

No horário acima, o subíndice europeu de tecnologia subia 1,4%. Balanços de gigantes de tecnologia dos EUA, incluindo a Alphabet, serão monitorados nesta semana em busca de sinais sobre a viabilidade de investimentos massivos em inteligência artificial. Já o subíndice de mineração tinha alta similar, impulsionado pelo avanço do ouro e do cobre.

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Na agenda de indicadores, o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 26,3 em julho, acima do esperado.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,26%, a de Paris avançava 0,36% e a de Frankfurt ganhava 0,42%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, registravam ganhos de 0,71%, 0,78% e 0,51%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com