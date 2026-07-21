Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa operam em alta modesta com esperança de cessar-fogo entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 06:54:00 Editado em 21.07.2026, 07:08:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/07/2026 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta terça-feira, à medida que esforços de mediação para encerrar o conflito entre EUA e Irã contribuem para estabilizar os preços do petróleo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,40%, a 642,15 pontos.

O petróleo se mantinha relativamente estável nesta manhã, após ter atingido ontem os maiores níveis em um mês, em meio a expectativas de que iniciativas diplomáticas de mediadores levem a um novo cessar-fogo entre EUA e Irã, que trocaram ataques nas últimas dez noites.

No horário acima, o subíndice europeu de tecnologia subia 1,4%. Balanços de gigantes de tecnologia dos EUA, incluindo a Alphabet, serão monitorados nesta semana em busca de sinais sobre a viabilidade de investimentos massivos em inteligência artificial. Já o subíndice de mineração tinha alta similar, impulsionado pelo avanço do ouro e do cobre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na agenda de indicadores, o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 26,3 em julho, acima do esperado.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,26%, a de Paris avançava 0,36% e a de Frankfurt ganhava 0,42%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, registravam ganhos de 0,71%, 0,78% e 0,51%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV