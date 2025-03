Bolsas da Europa operam em alta, com otimismo sobre Ucrânia e após balanço da AB InBev

Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/02/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, à medida que um acordo sobre minerais entre EUA e Ucrânia melhorou o sentimento de investidores e também após a AB InBev agradar com seu último balanço.

Por volta das 7h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,81%, a 558,70 pontos.

Ontem, autoridades ucranianas aceitaram um acordo de exploração conjunta de minerais raros com os EUA, depois que o governo americano abandonou a exigência de receber US$ 500 bilhões em receitas provenientes dos recursos. O acordo é considerado crucial para que Washington avance em negociações com a Rússia no sentido de encerrar a guerra na Ucrânia. No horário acima, o subíndice europeu do setor minerador tinha alta de 1,4%.

Da temporada de balanços, destaque para a AB InBev, que saltava quase 7% em Bruxelas após divulgar lucro maior do que o esperado. Maior cervejaria do mundo, a AB InBev controla a Ambev no Brasil.

A Stellantis, por outro lado, decepcionou ao lucrar menos do que o previsto no ano passado. Em Milão, a ação da montadora - que reúne Fiat, Jeep, Peugeot e várias outras marcas de carros - amargava queda de 3,7%.

Em dia de apetite por risco, uma nova queda na confiança do consumidor na Alemanha, cujo novo governo lida com uma desanimadora perspectiva econômica, ficou um segundo plano.

Às 7h19 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,57%, a de Paris avançava 1,01% e a de Frankfurt ganhava 1,25%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,83%, 0,74% e 0,03%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com