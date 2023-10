Bolsas da Europa operam em alta, após PIB alemão encolher menos do que o esperado

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, 30, enquanto investidores avaliam desempenho econômico melhor do que o esperado da Alemanha e mais balanços corporativos, em uma semana que também trará decisões de juros nos EUA e no Reino Unido.

Por volta das 7h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,75%, a 432,79 pontos.

Ajudando a sustentar o apetite por risco, que vem desde a abertura dos negócios, o PIB da Alemanha encolheu menos do que se previa no terceiro trimestre, com queda de 0,1% ante os três meses anteriores. Além disso, houve revisão para cima de dados anteriores, levando a maior economia da Europa a evitar a recessão anteriormente anunciada, entre o fim do ano passado e começo deste ano.

No meio da manhã, serão conhecidos dados preliminares da inflação ao consumidor (CPI) alemão referentes a outubro.

Na zona do euro, o índice de sentimento econômico da zona do euro recuou levemente em outubro, para 93,3 pontos, mas superou as expectativas.

A temporada de balanços também segue no radar. O HSBC impulsionou lucros no terceiro trimestre, mas os resultados ficaram aquém do esperado. No horário acima, a ação do banco britânico focado na Ásia tinha alta marginal de 0,10% em Londres.

Nos próximos dias, a atenção de investidores na Europa vai se voltar para anúncios de juros nos EUA, na quarta-feira (dia 1º), e no Reino Unido, no dia seguinte.

Às 7h26 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,70%, a de Paris avançava 0,53% e a de Frankfurt ganhava 0,46%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam altas de 0,34%, 0,95% e 0,06%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.