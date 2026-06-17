Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa operam de lado, à espera do Fed e de detalhes de acordo entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 06:59:00 Editado em 17.06.2026, 07:08:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/06/2026 - As bolsas europeias operam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Federal Reserve (Fed), a primeira sob a presidência de Kevin Warsh, e buscam mais informações sobre um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 637,58 pontos.

Como o Fed deve manter a taxa básica inalterada, entre 3,5% e 3,75%, a atenção dos mercados se volta ao comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e ao Sumário Trimestral de Projeções Econômicas, conhecido como "dot plot".

No ano passado, Warsh defendeu cortes de juros e foi escolhido para implementá-los, mas muitos dirigentes do Fed desde então passaram a apontar a necessidade de aumentos. Indicadores recentes dos EUA sugerem retomada do mercado de trabalho e aceleração da inflação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No front geopolítico, também há expectativa de que EUA e Irã sigam adiante com os planos de assinar, na sexta-feira (19), um memorando de entendimento para reabrir o Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo e do gás natural do mundo. Os termos do acordo, porém, ainda não foram divulgados na íntegra.

Na agenda macroeconômica, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ficou estável em 2,8% em maio ante abril, abaixo da previsão de analistas, que esperavam alta a 3%. Já na zona do euro, foi confirmado hoje que o CPI anual acelerou para 3,2% em maio.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Paris avançava 0,19% e a de Frankfurt recuava 0,05%. Já a de Milão tinha alta de 0,10%, a de Madri subia 0,44% e a de Lisboa cedia 0,03%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre ações individuais, a BMW tombava quase 7% em Frankfurt, após a montadora alemã de carros de luxo reduzir sua projeção de lucro anual, citando a fraqueza do mercado chinês e o impacto da guerra no Oriente Médio.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV