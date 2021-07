Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com dado, balanços e covid-19 no radar

Da Redação

Os mercados acionários da Europa tiveram sessão volátil, encerrando esta segunda-feira, 26, sem sinal único. Em Frankfurt, um dado da Alemanha impôs tom negativo nos negócios, mas outras praças se saíram melhor, em meio a balanços corporativos. A variante delta da covid-19 e seus riscos para a atividade seguiram no radar.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,08%, em 461,14 pontos.

Na Alemanha, o índice IFO de sentimento das empresas recuou de 101,7 em junho a 100,8 em julho, enquanto analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta a 102,5. O subíndice de expectativas econômicas recuou na pesquisa. O Commerzbank afirmou em relatório a clientes que o índice foi penalizado pelos temores com a variante delta do vírus, bem como por problemas na cadeia de suprimento da indústria. O banco acredita que a economia alemã pode ser penalizada novamente pela pandemia no quarto trimestre, mas diz não acreditar em contração econômica no país. Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX recuou 0,32%, a 15.618,98 pontos.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,03%, em 7.025,43 pontos. Entre os destaques, Antofagasta subiu 4,07% e BHP, 3,10%, em meio a ganhos do cobre. Depois de balanço, Anglo American teve ganho de 3,19%. A petroleira BP avançou 2,87%. Ryanair teve alta de 4,04%, também após balanço. Já entre os papéis mais negociados, Rockfire Resources caiu 13,17% e Vodafone recuou 1,04%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 subiu 0,15%, a 6.578,60 pontos. Faurecia recuou 5,71%, após resultados. Já Société Générale avançou 1,78% e Crédit Agricole, 1,73%, entre os bancos franceses.

Em Milão, o índice FTSE MIB teve alta de 0,68%, a 25.296,40 pontos, terminando na máxima do dia. Intesa Sanpaolo subiu 2,30% e Telecom Italia, 0,30%, entre os papéis mais negociados.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 teve alta de 0,67%, a 8.775,20 pontos. Santander esteve entre os destaques, com ganho de 2,02%, e Banco de Sabadell subiu 4,11%.

Em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,49%, a 5.100,90 pontos.