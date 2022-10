Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com balanços e decisão do BCE em foco

Gabriel Bueno da Costa* (via Agência Estado)

Os mercados acionários da Europa não registraram direção única, nesta quinta-feira. Investidores avaliaram balanços e a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Houve ainda algum ganho de fôlego acompanhando Nova York após o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre superar a previsão.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,03%, em 410,20 pontos.

O BCE elevou os juros em 75 pontos-base, como esperado, e sinalizou que continuará com o aperto monetário. A presidente do banco central, Christine Lagarde, notou que os riscos para as projeções de inflação ainda estão "apontados para cima", além de dizer que o risco de recessão está "mais próximo no horizonte".

Para o Nordea, o BCE pode elevar os juros em 50 pontos-base em dezembro e em 25 pontos-base em fevereiro. Já o Rabobank diz que os mercados interpretaram a comunicação do BCE, ao afirmar que "foi feito progresso substancial na retirada de acomodação da política monetária", foi "sem dúvida dovish", mas o próprio banco mostra ressalvas. O Rabobank ainda mantém sua expectativa de alta de 75 pontos-base nos juros em dezembro.

Entre ações em foco, TotalEnergies subiu mais de 3% em Paris, após a empresa registrar lucro líquido de US$ 6,63 bilhões, o que superou a expectativa do mercado. Ela também registrou uma baixa contábil ("impairment") de US$ 3,1 bilhões ligadas a seus ativos na Rússia, no contexto da guerra na Ucrânia e das sanções subsequentes contra Moscou. A empresa não deu detalhes, mas agora o total de baixas contábeis relacionadas à Rússia pela petroleira francesa avançou a quase US$ 11 bilhões neste ano.

Também após balanço, Lloyds subiu 0,41% em Londres, mas na mesma praça Anglo American recuava mais de 2%, após ter reduzido sua produção de minério de ferro no terceiro trimestre. Em Zurique, o papel do Credit Suisse recuou quase 18%, após o banco informar prejuízo de 4,03 bilhões de francos suíços no terceiro trimestre e anunciar uma reestruturação "radical".

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,25%, em 7.073,69 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,12%, a 13.211,23 pontos.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, registrou baixa de 0,51%, a 6.244,03 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB avançou 0,90%, a 22.590,41 pontos.

Em Madri, o índice IBEX 35 subiu 0,64%, a 7.921,10 pontos.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 recuou 0,30%, a 5.675,58 pontos.