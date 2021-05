Bolsas da Europa fecham sem direção única, mas Stoxx 600 renova recorde

Continua após publicidade

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, à medida que investidores monitoram dados de economias desenvolvidas. Destaque nos negócios, a ação da Airbus saltou quase 10%, após a empresa anunciar plano ambicioso de produção para este ano. O índice Stoxx 600, que reúne os principais papéis da região, encerrou na máxima histórica, com ganho de 0,27%, a 446,44 pontos.

A Airbus anunciou que pretende aumentar, ainda em 2021, a fabricação de suas principais linhas de aeronaves, entre elas os da família A320 para 45 unidades por mês no quarto trimestre de 2021. Com isso, o papel da empresa avançou 9,22% em Paris, onde o CAC 40 ganhou 0,69%, a 6.435,71 pontos.

Também no radar das mesas de operações, indicadores econômicos apontaram para um quadro misto nos Estados Unidos: se por um lado os indicadores de auxílio-desemprego e a segunda leitura do PIB do segundo trimestre confirmaram a recuperação dos Estados Unidos, por outro, as encomendas de bens duráveis e as vendas pendentes de imóveis tiveram inesperada queda em abril.

Na Alemanha, o índice de confiança do consumidor subiu de -8,6 em maio para -7 em junho, segundo projeção divulgada nesta quinta-feira pelo instituto alemão GfK. O resultado veio abaixo do previsto por analistas. Nesse ambiente, o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, perdeu 0,28%, a 15.406,73 pontos.

Em Londres, o FTSE caiu 0,10%, a 7.019,67 pontos. Os mercados acompanharam uma declaração considerada hawkish do dirigente Gertjan Vlieghe, do Banco da Inglaterra (BoE), que afirmou que que a autoridade monetária deve aumentar a taxa básica de juros em algum momento em 2022, mas explicou que a elevação pode ser antecipada se a transição após o fim do programa de apoio ao emprego ocorrer de forma "suave".

O FTSE MIB, de Milão, ganhou 1,12%, a 25.056,19 pontos. Em alta de 4,09%, o papel da montadora Stellantis liderou os ganhos, em meio ao bom desempenho do setor automotivo, depois que a Ford informou que almeja que 40% de suas vendas globais sejam de veículos elétricos até 2030.

Em outras praças, o IBEX 35, de Madri, recuou 0,12%, a 9.186,10 pontos, mas o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,55%, 5.248,89 pontos.