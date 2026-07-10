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Bolsas da Europa fecham sem direção única de olho em EUA-Irã e fusões, sob pressão tech

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 12:46:00 Editado em 10.07.2026, 12:54:49
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As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 10, com investidores divididos entre o alívio parcial nas tensões entre Estados Unidos e Irã e a cautela com o setor de tecnologia no dia da estreia dos ADRs da sul-coreana SK Hynix em Nova York. O foco também permaneceu sobre o noticiário corporativo, com operações de fusões e aquisições impulsionando ações.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,24%, a 10.497,29 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,13%, a 25.085,42 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,15%, a 8.338,97 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,44%, a 52.614,17 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,29%, a 19.378,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,19%, a 9.106,84 pontos. As cotações são preliminares.

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As tensões EUA-Irã seguem no radar, especialmente após o presidente americano, Donald Trump, confirmar o fim do cessar-fogo com Teerã, mas defender a continuidade das negociações. O Jefferies afirmou que continua esperando um acordo no curto prazo, embora considere que ele deverá representar apenas uma solução temporária. Já o Bank of America avaliou que as ações europeias de "momentum" tendem a perder força após a forte valorização do primeiro semestre, citando preocupações com os investimentos em inteligência artificial (IA) e a vulnerabilidade do mercado a novas manchetes sobre o conflito entre EUA e Irã.

Na agenda econômica, a inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou para 2,3% em junho, confirmando a leitura preliminar.

A easyJet disparou quase 14% após anunciar um acordo preliminar com a gestora Apollo para uma proposta de aquisição, retirando o apoio à oferta concorrente da Castlelake. Em Londres, a Vodafone avançou 12,7% depois que o empresário francês Xavier Niel anunciou a compra de uma participação de 16,2% da companhia, tornando-se seu maior acionista.

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Em Frankfurt, a Bayer caiu 1% após anunciar a venda de uma participação minoritária de seu negócio de contraceptivos de longa duração à Apollo por 3 bilhões de euros. Já o setor de tecnologia ficou entre as principais pressões do dia, cedendo 0,8%, com queda de ASML (-1,9%) e STMicroelectronics (-1,2%).

*Com informações da Dow Jones Newswires

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