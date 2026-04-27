Bolsas da Europa fecham sem direção única com ponderações sobre guerra e à espera de BCE e BoE

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 27, à medida que investidores ponderam desdobramentos da guerra do Oriente Médio, bem como os riscos políticos no Reino Unido. O mercado também mantém expectativas para as decisões de juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) nesta semana.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,56%, a 10.321,09 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,14%, a 24.094,32 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,19%, a 8.141,92 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,04%, a 47.673,91 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou baixa de 0,05%, a 17.682,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,59%, a 9.177,55 pontos. As cotações são preliminares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Oriente Médio, o Irã propôs acabar com o bloqueio do Estreito de Ormuz em troca da retirada do programa nuclear do país das negociações com os Estados Unidos, mas o presidente Donald Trump descartou o envio de uma delegação americana para o Paquistão, mantendo o ambiente de incerteza sobre uma possível resolução da guerra.

De olho nas possíveis consequências econômicas do conflito, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, receberá representantes do BoE na terça-feira em uma reunião do comitê de resposta a emergências do governo. Ainda na ponta política britânica, Starmer enfrentará uma votação sobre se deve ser encaminhado a uma investigação parlamentar por conduta ilícita relacionada à nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos EUA, de acordo com o The Times. A situação impõe novas pressões ao governo.

No noticiário corporativo, os bancos Barclays, UBS, Deutsche Bank e BNP Paribas subiram até 1,5%, à espera de balanços, enquanto a fabricante alemã de turbinas eólicas Nordex avançou cerca de 6%, depois da publicação de resultados, o que impulsionou outras do setor, como a Orsted (+4,03%).