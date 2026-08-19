Bolsas da Europa fecham sem direção única com Oriente Médio e ata do Fed no radar

As bolsas europeias fecharam sem direção única, após um pregão de pouco ímpeto, diante das incertezas geradas pelo conflito no Oriente Médio e na expectativa pela divulgação da ata da reunião de política monetária de julho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,14%, a 10.743,35 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,01%, a 26.129,78 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,09%, a 8.501,91 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 0,75%, a 52.618,20 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,55%, a 19.825,07 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,71%, a 9.238,90 pontos. As cotações são preliminares.

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A venda generalizada vista na terça-feira no setor tecnologia (-0,32%) perdeu um pouco de força nos mercados europeus, enquanto o setor de produtos químicos (+0,19%) se fortaleceu. Em Londres, a alta foi liderada pelas mineradoras, com a Rio Tinto (+3,48%). A Trainline, em contrapartida, perdeu cerca de 14% após a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, na sigla em inglês) do Reino Unido abrir uma investigação sobre práticas de precificação do site de passagens de trem e ônibus.

O conflito no Oriente Médio tem pressionado a inflação na Europa. Tanto na zona do euro quanto no Reino Unido, a taxa anual de inflação ao consumidor acelerou para 2,9% em julho, afastando-se ainda mais das metas de 2% do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

O dirigente do BCE e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn, afirmou nesta quarta que, até o momento, não há sinais claros de efeitos de segunda ordem decorrentes da guerra e que a formulação da resposta de política adequada ao choque de oferta está no centro de atuação do banco central.

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A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a Europa não pode "se dar ao luxo" de perder a revolução digital motivada pela inteligência artificial (IA), como já ocorreu em outros momentos.