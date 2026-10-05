Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham sem direção única com incertezas políticas na França e Espanha

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 5, com queda de quase 1% em Paris diante dos receios de que a tensão fiscal na França possa se alastrar para outras partes do continente europeu, o que levou o euro a cair ante o dólar. Os investidores também ponderam o impacto dos preços do petróleo devido às incertezas geopolíticas, bem como sinais da trajetória de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), à espera da divulgação da ata da última reunião de política monetária.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,34%, a 10.497,94 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,06%, a 25.245,90 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,80%, a 7.834,10 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,66%, a 50.8818,38 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,01%, a 19.277,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,66%, a 9.354,24 pontos. As cotações são preliminares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A preocupação com o endividamento da França e as expectativas de como o tema será tratado pelos candidatos na eleição presidencial de 2027 levavam os investidores a venderem suas posições em Paris. A candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, fará um discurso na terça-feira e, para a Eurasia, ela buscará abordar os receios do mercado. O índice francês também foi pressionado pela queda de 10% da Schneider Electric, que anunciou a compra da PTC, americana do setor de software.

Também no front político, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convocou novas eleições parlamentares para o próximo mês, após protestos contra os altos custos de moradia, o que aumenta a instabilidade que abala a política europeia. Para a Capital Economics, no entanto, a eleição espanhola deve ter impacto limitado sobre a economia e a dívida.

Paralelamente, a queda nos preços do petróleo abriu espaço para os ganhos acionários. O setor de bancos avançou mais de 1,3% e o de energia ficou praticamente estável. Apesar do alívio nos preços de energia, o dirigente do BCE Joachim Nagel (Alemanha) alertou que os riscos de alta predominam nas perspectivas de inflação da zona do euro e que a elevada incerteza em torno das perspectivas de inflação "exige flexibilidade, e não inação".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/EUROPA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV