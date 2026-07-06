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ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham sem direção única com dados da zona do euro e setor de defesa forte

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 12:53:00 Editado em 06.07.2026, 12:59:41
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As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 6, em uma sessão marcada pela repercussão de indicadores econômicos da zona do euro e da Alemanha e por uma intensa agenda corporativa. Investidores também acompanharam a perspectiva de aumento dos gastos militares na Europa e movimentos de fusões e aquisições, enquanto ações do setor de defesa e aviação se destacaram.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,26%, a 10.651,77 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,21%, a 25.832,52 pontos. Em Paris, o CAC 40 caiu 0,33%, a 8.479,87 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,27%, a 52.959,14 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,92%, a 19.669,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 1,19%, a 9.217,31 pontos. As cotações são preliminares.

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Na agenda macroeconômica, as encomendas à indústria da Alemanha surpreenderam positivamente ao avançar 1,9% em maio ante abril, contrariando a expectativa de queda. Na zona do euro, as vendas no varejo cresceram 0,2% na mesma base, em linha com o esperado, enquanto o índice de preços ao produtor (PPI) também subiu 0,2%. A Capital Economics avaliou que o varejo mostrou resiliência e reforça a expectativa de impacto "muito pequeno" da alta recente dos preços de energia sobre o PIB do bloco, enquanto a Oxford Economics afirmou que a economia da região segue em processo de estabilização após o choque provocado pela crise envolvendo o Irã, embora o ritmo de crescimento permaneça moderado.

Em Londres, a easyJet subiu 8,7% após concordar, em princípio, com uma oferta de aquisição mais elevada da gestora americana Castlelake, enquanto a ITV cedeu 0,5% depois de acertar a venda de sua divisão de mídia e entretenimento para a Sky.

Em Milão, Leonardo (+4,7%) e Fincantieri (+12,7%) tiveram forte alta diante da perspectiva de ampliação dos gastos militares da Itália às vésperas da cúpula da Otan. Em Paris, a Thales subiu 1,3% após anunciar a compra de uma participação na Exail Technologies. O setor de defesa e aviação (+1,4%) sustentou parte do desempenho das bolsas europeias.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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