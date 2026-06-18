Bolsas da Europa fecham sem direção única com acordo EUA-Irã, em dia de decisão do BoE

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 18, em sessão marcada pela avaliação dos desdobramentos do acordo provisório de paz entre EUA e Irã, pela decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) e pela repercussão do tom mais duro adotado pelo Federal Reserve (Fed). A queda dos preços do petróleo favoreceu setores ligados ao consumo e à indústria.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 1,04%, a 10.399,70 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,37%, a 25.028,06 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,44%, a 8.467,98 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,18%, a 52.688,22 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,09%, a 19.404,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,55%, a 9.040,40 pontos. As cotações são preliminares.

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O BoE manteve sua taxa básica e reiterou que seguirá monitorando os impactos do conflito no Oriente Médio sobre a inflação. A autoridade monetária destacou que os preços de energia continuam elevados e voláteis, enquanto o presidente Andrew Bailey afirmou que o banco está pronto para reagir caso surjam efeitos inflacionários de segunda rodada mais fortes. O ING avaliou que a decisão reforça a perspectiva de uma pausa prolongada nos juros britânicos e que um eventual corte pode ficar para 2027.

Já o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou que a inflação da zona do euro deverá permanecer acima da meta por um período prolongado e defendeu a alta de juros promovida na semana passada, ressaltando que a instituição continua preparada para agir novamente, se necessário.

Entre as ações, a holandesa BE Semiconductor subiu cerca de 1,6% após elevar suas metas de receita e rentabilidade de longo prazo com o avanço da demanda relacionada à inteligência artificial (IA). Em Londres, a Tesco recuou 1,2% após divulgar crescimento das vendas comparáveis no trimestre. Em Paris, a L'Oréal avançou perto de 0,5% depois de anunciar a aquisição de uma participação majoritária na indiana Innovist.

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Já as petroleiras europeias limitaram ganhos ou operaram em queda ao longo da sessão, refletindo o recuo do petróleo diante das perspectivas de normalização dos fluxos pelo Estreito de Ormuz. O setor cedeu 1,5%.

*Com informações da Dow Jones Newswires