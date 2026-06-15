Bolsas da Europa fecham sem direção única após acordo EUA-Irã

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 15, após o anúncio de entendimento preliminar entre EUA e Irã para o fim da guerra no Oriente Médio. O acordo, que poderá reabrir o Estreito de Ormuz, foi bem recebido pelos investidores, mas a fragilidade das negociações ainda preocupam.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,39%, a 10.430,62 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,09%, a 24.903,42 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,40%, a 8.384,01 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,66%, a 51.835,95 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,45%, a 19.035,78 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,52%, a 9.046,15 pontos. As cotações são preliminares.

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O setor de energia foi pressionado pela queda acentuada nos preços do petróleo nesta sessão. Petroleiras como BP, TotalEnergies e Shell registraram baixas de até quase 5% em suas ações.

Beneficiadas pelo alívio das preocupações com o aumento dos preços do combustível de aviação, as companhias aéreas Deutsche Lufthansa e Air France-KLM avançaram 4,38% e 3,21%, respectivamente.

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Álvaro Santos Pereira (Portugal) alertou que a normalização das operações de energia deve levar meses e, para Joachim Nagel (Alemanha), a inflação da zona do euro continuará pressionada nos próximos meses, mesmo diante da perspectiva de reabertura de Ormuz, visão que é compartilhada pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

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Segundo o ING, o acordo EUA-Irã retira de discussão a possibilidade de aumento da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE), que define juros na quinta-feira. Nesta semana, na Europa, além do BC britânico, os bancos centrais da Suécia (Riksbank), o da Noruega (Norges Bank) e o Banco Nacional Suíço também anunciarão suas decisões de juros.

Paralelamente, entre outros destaques no mercado acionário, a Renault subiu 3,71% depois da montadora francesa firmar parceria com a Thales para produzir um protótipo de veículo tático para as Forças Armadas.