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Bolsas da Europa fecham sem direção com petróleo em alta e cautela em semana de decisão do BCE

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam perto da estabilidade nesta terça-feira, 8, pressionadas pela alta do petróleo após ataques dos Houthis a instalações de energia da Arábia Saudita. O Brent chegou a se aproximar de US$ 100 por barril, alimentando preocupações com a inflação, enquanto investidores adotaram cautela antes da decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,1%, a 10.811,66 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,05%, a 25.992,92 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,14%, a 8.317,98 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,1%, a 52.177,47 pontos. Em subiu, o Ibex 35 caiu 0,12%, a 19.997,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,66%, a 9.481,29 pontos. As cotações são preliminares.

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O mercado considera uma alta de 25 pontos-base do BCE o cenário mais provável, segundo a State Street Investment Management, que avalia que o foco estará na sinalização sobre os próximos passos.

A Pimco espera uma pausa prolongada após setembro, embora veja risco de novas altas caso as expectativas de inflação piorem. Ainda no cenário macro, na Alemanha, as exportações caíram 0,8% em julho ante junho, no primeiro recuo em seis meses.

Entre as ações, a Novartis despencou cerca de 10,5% em Zurique após o del-desiran, medicamento experimental para doença neuromuscular, não atingir o objetivo principal em estudo de fase final - o terceiro teste a desapontar na semana. O Jefferies avaliou que o novo revés pode aumentar a necessidade de aquisições e acordos para sustentar o crescimento da farmacêutica além de 2030.

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Em Londres, a varejista de artigos para o lar Dunelm recuou 13,8%, enquanto, em Frankfurt, TeamViewer recuou 3,1% e Infineon perdeu 4,4%. Em Milão, UniCredit cedeu operou praticamente estável após anunciar a compra de participação minoritária na fintech alemã VC Trade. Na ponta positiva, a ENI avançou 1,4% na esteira do encarecimento de energia, enquanto Telecom Italia subiu 2,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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