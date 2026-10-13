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ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham na maioria em queda sob pressão de techs e de olho em petróleo

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 13, em sessão marcada pela pressão sobre fabricantes de semicondutores, diante do temor de maior concorrência chinesa. A queda do petróleo sustentou o apetite por risco e ajudou a limitar perdas, enquanto Lisboa e Milão destoaram dos principais pares do continente.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,06%, a 10.650,33 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,10%, a 25.251,15 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou de 0,07%, a 7.827,63 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,04%, a 50.057,18 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,38%, a 19.211,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,73%, a 9.379,79 pontos. As cotações são preliminares.

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Na agenda econômica, a inflação anual da Alemanha acelerou de 2,9% em agosto para 3,3% em setembro, abaixo dos 3,4% esperados. Para o Tickmill Group, investidores seguem dispostos a financiar infraestrutura de inteligência artificial (IA), mas exigem retornos maiores diante dos juros elevados e da menor visibilidade dos lucros.

Entre as fabricantes de chips, ASML e ASM International cederam 3,9% e 5,6%, respectivamente. Infineon (-2,6%) e STMicroelectronics (-3,7%) também recuaram. O subíndice do setor tech no Stoxx 600 caiu 1,5%. O movimento acompanhou a liquidação global no setor após a chinesa CXMT anunciar um avanço em tecnologia de memória que pode acirrar a concorrência.

Em Londres, a BP avançou 3,5%, após projetar forte redução da dívida líquida no último trimestre e anunciar que atualizará sua estratégia em dezembro.

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Em Paris, a LVMH perdeu 0,2%, após reportar vendas inferiores às expectativas. Já a Publicis anunciou crescimento orgânico de 5% da receita líquida no terceiro trimestre e viu sua ação subir 2,3%.

Na Itália, o Monte dei Paschi (+0,7%) questionou o prêmio da oferta revisada do Intesa Sanpaolo (estável), enquanto a Stellantis informou queda estimada de 1% nos envios globais de veículos no trimestre. A montadora cedeu 1,3% em Milão.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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