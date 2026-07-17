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Bolsas da Europa fecham na maioria em queda sob onda de vendas no setor tech e focando balanços

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 12:48:00 Editado em 17.07.2026, 12:55:30
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 17, pressionadas por uma nova onda de vendas no setor de tecnologia, em meio a preocupações com avaliações elevadas de empresas ligadas à inteligência artificial (IA). O conflito entre Estados Unidos e Irã também manteve os investidores cautelosos, ao sustentar a alta do petróleo e ampliar a aversão ao risco, enquanto balanços corporativos repercutiram de forma mista.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,27%, a 10.600,37 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,35%, a 24.828,12 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,47%, a 8.338,81 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,94%, a 51.882,28 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,60%, a 19.187,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,27%, a 9.062,26 pontos. As cotações são preliminares.

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O Swissquote avaliou que a forte liquidação das fabricantes de chips, mesmo após resultados robustos da TSMC, mostra que "as avaliações do setor foram longe demais". As ações de semicondutores recuaram, pressionando o setor tech (-2,9%) para baixo. Soitec (-3,6%), STMicroelectronics (-4%), Infineon (-2%), ASML (-4,3%) e ASM International (-4,9%) fecharam em queda, refletindo a liquidação global do setor de tecnologia.

Enquanto isso, o Saxo Bank destacou que a escalada das tensões entre EUA e Irã voltou a alimentar temores sobre a oferta global de petróleo, o que também ajuda a justificar parte da aversão ao risco.

Em Londres, a Burberry caiu cerca de 5,3% após sinalizar perda de fôlego na recuperação das vendas, com impacto do conflito no Oriente Médio sobre a demanda na região que inclui Europa e redução dos gastos de turistas. Já a GSK recuou em torno de 2,3%, depois de abandonar o desenvolvimento de um tratamento experimental para tosse crônica, decisão que, segundo analistas do JPMorgan, deve levar a uma baixa contábil relacionada ao programa.

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Na agenda econômica, a leitura final da Eurostat confirmou que a inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou de 3,2% em maio para 2,8% em junho, permanecendo acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

*Com informações da Dow Jones Newswires

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