Bolsas da Europa fecham na maioria em queda com salto de construtoras britânicas e de energia

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda, mas perto da estabilidade, nesta segunda-feira, 28, em sessão marcada pelo salto das construtoras britânicas e pelo avanço de ações de energia, na esteira da valorização do petróleo. A recuperação de alguns papéis ligados à inteligência artificial (IA) também deu suporte aos índices, enquanto mineradoras recuaram com a queda dos metais.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,10%, a 10.684,88 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,01%, a 25.407,11 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,01%, a 8.078,48 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,21%, a 51.759,90 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,32%, a 19.636,30 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,08%, a 9.712,35 pontos. As cotações são preliminares.

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O petróleo avançou com o enfraquecimento das perspectivas de uma trégua entre EUA e Irã. A Tickmill alertou que preços de energia persistentemente elevados podem reduzir o espaço para cortes de juros dos bancos centrais. O subíndice do setor energético do Stoxx 600 subiu 1,1%.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu uma resposta "moderada" da instituição ao choque energético, enquanto Dave Ramsden, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), admitiu que uma intensificação das pressões inflacionárias poderia justificar alta de juros.

Em Londres, construtoras residenciais dispararam após o governo britânico anunciar o programa "Your First Home", voltado a compradores do primeiro imóvel. Persimmon (+15,1%), Taylor Wimpey (+11,2%), Bellway (+10,3%) e MJ Gleeson (+18,9%) saltaram. Já mineradoras ficaram sob pressão com a queda dos metais, com Fresnillo (-5,2%), Endeavour Mining (-4,3%) e Antofagasta (-2,1%) entre as maiores baixas.

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Ações ligadas à IA se recuperaram após a Nvidia ampliar em US$ 150 bilhões seu programa de recompra. ASML (+0,8%) virou para alta durante o pregão, enquanto STMicroelectronics avançou cerca de 1,6%. Entain caiu 4,9% após alertar para impactos da proibição temporária de apostas on-line no Brasil, e Telecom Italia (-2,2%) ficou pressionada após a Poste Italiane (+0,04%) avançar em sua oferta para assumir o controle da companhia.

*Com informações da Dow Jones Newswires