As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta segunda-feira, 16, com quedas em tecnologia e mineração contrapostas por ganhos em saúde. As preocupações com a inteligência artificial (IA), às vésperas do balanço da Nvidia, pressionaram ações tech, enquanto indicadores fracos da China pesaram sobre mineradoras, após os ganhos acumulados pelas bolsas na semana passada.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,09%, a 10.892,93 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,45%, a 26.630,05 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,20%, a 8.352,00 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,65%, a 51.520,55 pontos. Em Madri, o Ibex 35 fechou em baixa de 0,25%, a 19.969,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,13%, a 9.709,79 pontos. As cotações são preliminares.

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A produção industrial da zona do euro cresceu 0,2% em setembro ante agosto, abaixo dos 0,5% esperados por analistas consultados pela FactSet. O vice-presidente do BCE, Boris Vujcic, considerou plausível nova alta dos juros em 2027 e alertou para riscos ligados à IA.

Segundo o Deutsche Bank, dados chineses fracos pressionaram mineradoras listadas em Londres. A Rio Tinto cedeu 2,2%, enquanto a Glencore recuou 1,9% e a Anglo American caiu 3,6%.

No setor de tecnologia, cujo subíndice recuou 1,2%, Infineon (-1,5%) e Aixtron (-3%) recuaram em Frankfurt, enquanto a holandesa ASML (-2,4%) também perdeu terreno. Siemens (-2,4%) e Siemens Energy (-1,6%) cederam, em meio à cautela com empresas expostas ao ciclo de investimentos em IA. Na Itália, a fabricante de equipamentos para semicondutores Technoprobe caiu 3,9%. Para o Commerzbank, a crise de liderança da Nvidia permanece o principal vetor do humor do mercado.

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Na direção oposta, Hikma Pharmaceuticals avançou 2,2% em Londres, em meio à procura por ações de saúde. Em Paris, as empresas de defesa Thales (+0,9%) e Dassault Aviation (+0,6%) subiram.

No setor bancário, UniCredit e Commerzbank recuaram 0,4% e 0,3%, respectivamente, após a Comissão Europeia ter aprovado, sem restrições, a aquisição do banco alemão pelo grupo italiano.