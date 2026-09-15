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ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham na maioria em queda com petróleo em alta elevando temor inflacionário

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 15, pressionadas por bancos e pela aversão a risco diante do petróleo e dos juros longos elevados. O avanço da energia reforçou preocupações inflacionárias às vésperas da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), enquanto investidores continuaram avaliando os riscos de uma desaceleração dos investimentos em inteligência artificial (IA). Lisboa destoou e terminou em alta.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,37%, a 10.658,13 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,07%, a 25.423,47 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,34%, a 8.090,28 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,14%, a 51.555,19 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 0,05%, a 19.555,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,71%, a 9.446,63 pontos. As cotações são preliminares.

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Na agenda, o desemprego britânico ficou em 4,9% nos três meses até julho, enquanto salários sem bônus cresceram 3,5%. Andrew Wishart, do Berenberg, avaliou que a fraqueza do mercado de trabalho deve limitar o repasse da alta de preços aos salários e projetou apenas uma alta adicional do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

Na zona do euro, o superávit comercial ajustado subiu a 5 bilhões de euros em julho. Já o índice ZEW de expectativas da Alemanha avançou a 34,7 em setembro, abaixo do esperado.

Os bancos estiveram entre as principais pressões, apesar de conseguirem recuperar parte das perdas ao longo do pregão. UBS recuou 3,4%, Deutsche Bank cedeu 2,4%, Société Générale caiu 0,9% e UniCredit perdeu 2,2%. Richard Hunter, da Interactive Investor, disse que juros mais altos e condições econômicas mais difíceis podem elevar os calotes de clientes. Em Frankfurt, Deutz (-2,4%), Lanxess (-2,6%) e DWS (-3,1%) recuaram.

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No setor de energia, o petróleo acima de US$ 100 sustentou Repsol (+3,1%) e Eni (+1,8%). Entre semicondutores, ASML (-0,7%) e ASM International (-1,2%) recuaram, mas reduziram perdas ao logo da sessão, enquanto Infineon subiu 0,5%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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