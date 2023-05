Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com riscos econômicos e cautela por atividade

Matheus Andrade (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta terça-feira, 16, em uma sessão com uma série de sinalizações que levantam cautela sobre a economia global. Indicadores na Europa e na China geraram desconfiança sobre a resiliência da atividade, enquanto nos Estados Unidos os temores pelas discussões sobre o teto da dívida, e a possibilidade de um default, persistem. Um dos setores mais penalizados é o de commodities, com algumas ações da área sofrendo perdas importantes.

continua após publicidade .

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,41%, a 464,76 pontos.

Para Craig Erlam, analista da Oanda, os mercados de ações estão sem impulso nesta terça-feira, com o número de empregos no Reino Unido não sendo inspirador e dados chineses também destacando a fraqueza na recuperação econômica. No país asiático, as vendas no varejo e a produção industrial tiveram desempenho abaixo do esperado em abril.

continua após publicidade .

Mais cedo, a Eurostat confirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores, como havia sido estimado no fim de abril. Já na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas decepcionou ao cair bem mais do que o esperado em maio, a -10,7 pontos.

CEOs americanos preveem que a economia enfrentará uma potencial devastação se o Congresso e a Casa Branca não chegarem a um acordo para aumentar o teto da dívida e evitar um calote. Em uma carta aberta ao presidente Joe Biden e aos principais líderes do Congresso, quase 150 líderes empresariais instaram os dois lados a agir - ou enfrentar "um cenário devastador ... e consequências potencialmente desastrosas". No período da tarde, Biden participará de uma reunião com congressistas para discutir o tema.

No mercado inglês, a ação da Vodafone sofreu um tombo de 7,44%, após a operadora móvel britânica anunciar planos de cortar 11 mil empregos nos próximos três anos, como parte de uma estratégia para impulsionar seus negócios. A Glencore caiu 1,22%, seguindo recuo nos preços internacionais dos metais.

continua após publicidade .

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,34%, a 7.751,08 pontos. Petroleiras também recuaram, como o caso da Total, que caiu 1,34% em Paris, onde o CAC 40 caiu 0,16%, a 7.406,01 pontos. Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,17%, a 27.198,87 pontos.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,12%, a 15.897,93 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve baixa de 0,06%, a 9.196,30 pontos. Já em Lisboa, o PSI 20 contrariou a tendência e subiu 0,31%, aos 6.113,80 pontos.