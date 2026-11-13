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ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham na maioria em alta de olho em indicadores, apesar de pressão setorial

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 13, após uma sessão de oscilações perto da estabilidade. As incertezas sobre a indústria de inteligência artificial (IA), após a saída de Jensen Huang da Nvidia, pressionaram ações de tecnologia, enquanto o setor de luxo também pesou sobre os índices. Dados de inflação dos Estados Unidos e indicadores da zona do euro entraram no radar dos investidores.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,36%, a 10.902,56 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,06%, a 26.756,70 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,09%, a 8.368,91 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,10%, a 51.858,51 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,18%, a 20.002,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,06%, a 9.697,64 pontos. As cotações são preliminares.

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A revisão do PIB da zona do euro confirmou crescimento de 0,4% no terceiro trimestre. A Capital Economics ponderou que metade desse avanço veio da Irlanda e prevê expansão mais moderada adiante. A região ainda apresentou déficit comercial de 8,7 bilhões de euros em setembro, piora em relação a agosto.

Nos EUA, o índice de preços ao produtor (PPI) subiu 0,3% em outubro, menos que o esperado, aliviando parcialmente os temores de aperto monetário mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Entre as ações, a Richemont caiu 3,9% em Zurique após divulgar balanço. A dona da Cartier informou aumento de 13% nas vendas trimestrais em câmbio constante, acima das projeções, mas não dissipou a cautela com o setor de luxo, cujo subíndice do Stoxx 600 recuou 0,7%.

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Na Alemanha, Siemens e Rheinmetall perderam 1,1% e 0,7%, respectivamente, enquanto a holandesa ASML recuou 3%, em meio às dúvidas sobre os desdobramentos da crise de liderança na Nvidia. A STMicroelectronics (-1,2%), Infineon (-4,7%), ASM (-4,3%) e BE Semiconductor (-2,5%) recuaram. O setor tech cedeu 1,4%.

Em Londres, a Rolls-Royce cedeu 1,4%. Na Itália, a Generali recuou 1,3% mesmo após divulgar lucro de 3,6 bilhões de euros nos nove primeiros meses do ano, alta de 12% e acima das expectativas.

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